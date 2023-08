"La barre des 30 degrés pourrait être franchie vendredi prochain" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Barbara! Après un week-end marqué par le passage d’une dépression très creuse qui traversera le pays, l’anticyclone reprendra l’ascendant et regonflera lentement à partir de lundi où il fera moins agité. Le début de semaine connaîtra un temps de plus en plus sec avec la reprise d’un courant orienté ouest et une hausse du champ de pression. Le soleil s’imposera progressivement au fil de la semaine avec un mercure atteignant les 23-24°C mardi et probablement 26-27°C mercredi et jeudi. La barre des 30°C, elle, pourrait être franchie vendredi et au cours du week-end prochain, augurant au moins une deuxième décade d’août bien estivale.