Les premières tendances pour le mois d'août à la mer: Farid répond à votre question météo

Bonjour Jennifer, il n’y a pas lieu de s’inquiéter 15 jours à l’avance surtout vu la versatilité des modèles météo. Il est clair que nous connaîtrons un début de mois maussade mais n’oublions pas que la mer bénéficie déjà d’un ensoleillement plus généreux que l’intérieur même dans cette configuration. J’attends une météo quasi automnale jusqu’au 6-7 avant déjà une lente amélioration ce week-end à la mer. La semaine prochaine semble déjà plus stable et tu pourrais tomber au bon moment avec temps plus anticyclonique et sec qui se profilerait dès les 10 août voire avant. Je table sur une météo assez douce et lumineuse durant ton séjour et même si une journée plus triste n’est pas exclue, la période sera nettement meilleure qu’actuellement c’est une quasi-certitude.