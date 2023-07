Quelle sera la moins mauvaise journée de la semaine? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Notre pays restera sous l'influence d'un système dépressionnaire centré entre l'Ecosse et la Norvège. Alors qu'il pleuvra des saumons et des harengs sur les Pays-Bas, nous resterons grosso modo à l'abri de la partie active avec un ciel plombé mais des précipitations plutôt sous forme de bruine. Une mauvaise visibilité sur le relief et peut-être un temps plus sec sur le sud de l'Ardenne et la Gaume un peu à l'écart.

L'après-midi (15-17 H), le front froid s'engagera avec l'arrivée de pluie un plus continues depuis les Flandres puis sur un axe Hainaut-Brabants et enfin Namur fin d'après-midi. L'Ardenne et le sud-est seront touchés en début de soirée pendant que le temps plus sec reviendra à la mer et enfin sur le centre en fin de soirée. Maximas de 16 à 18°C sur l'ouest mais encore 18 à 23°C de la haute Ardenne à la Gaume avant une chute fin d'après-midi. Le vent poussera toujours jusqu'à 60 km/h de secteur sud-ouest avant de faiblir en fin de journée