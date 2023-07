L’été 2023 est-il déjà foutu en Belgique ? On fait le point avec Farid (vidéo)

Et sur le reste du pays ce samedi ?

La journée se déroulera en deux temps. Le matin, je crains la remontée d’instabilité sur les Flandres jusqu’au Hainaut occidental, des pluies résiduelles en Ardenne et sur Spa alors qu’une petite accalmie pourra intervenir entre les deux (large bande centrale du pays). Ce temps calme sera de courte durée puisqu’on devrait subir l’arrivée d’une ligne d’averses plutôt brève mais parfois costaude.

On la retrouvera de 12 H à 15-16 H sur Hainaut-Brabants et plutôt fin d’après-midi en Ardenne alors qu’un franc soleil reviendra après-midi au littoral puis de belles éclaircies sur le Tournaisis après 14-15 H et un axe Mons-Bruxelles et Charleroi un peu plus tard vers 15-16 H de manière générale. Cela restera encore un peu agité au sud et sur l’Ardenne avec de fréquentes ondées jusqu’au début de soirée avec un coup de tonnerre localisé. Les maxima atteindront 17 à 22 voire 23°C en fonction des éclaircies sous un vent de sud-ouest modéré. Le soir, le temps sec reviendra partout annonçant une nuit calme à une dernière nuée près sur l’est.