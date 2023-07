"Quel temps à Spa Francorchamps ce week-end?" : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

En matinée, on retrouvera quelques bruines du Hainaut à la capitale jusqu'à Anvers et le Limbourg et peut-être un temps plus sec à la mer. Les pluies seront toujours un peu plus marquées sur le sud, mais rien à voir avec la veille même si la Gaume pourrait encore voir quelques litres s'accumuler.

L'après-midi, une nouvelle petite poussée plus chaude et humide déstabilisera l'atmosphère. Le ciel s'ouvrira à l'ouest d'une ligne ''Charleroi-Bruxelles'', mais en alternance avec quelques courtes rincées alors qu'il pourrait faire un peu plus lumineux et sec sur le bord de mer. Il fera un temps gris sur l'Ardenne et les provinces du sud, avec également des ondées plus continues. Le soir, les averses continueront à remonter des Hauts-de-France, affectant une large partie du pays excepté la mer, prévoyez parapluie et gare à un coup de tonnerre. Les maximas iront de 17 à 23°C, voire une pointe à 24°C dans le Tournaisis sous un vent de sud-ouest modéré (30-40 km/h).