"Des catastrophes similaires au sud de l’Europe en Belgique ?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de jeudi 27 juillet 2023

Début de journée très maussade avec un ciel plombé et des pluies régulières dans ce front chaud bien structuré. Les précipitations seront peut-être plus faibles des Flandres à l’extrême nord mais il tombera en moyenne 5 à 15 L/m² sous un vent de sud-ouest assez fort.

L’après-midi, ces pluies auront tendance à stagner sur les provinces du sud et le relief, tandis qu’elles s’espaceront doucement sur Hainaut-Brabants-Capitale jusqu’à Anvers. On pourra s’attendre à quelques averses, voire à un peu de bruine, alors que le littoral pourra espérer un temps plus sec entre quelques ondées isolées. Peu ou pas de soleil et des maxima de 15 à 19°C sous un vent de sud-ouest toujours compris entre 35 et 50 km/h en rafales. Le soir, des ondées mais assez localisées en basse et moyenne Belgique mais plus fréquentes sur le sud et l’Ardenne et même type de temps la nuit suivante.