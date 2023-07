Le second week-end de Tomorrowland se fera-t-il sous la pluie ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Benoît, le week-end ne s’annonce pas trop mauvais mais il faudra se méfier de la journée de vendredi où une nouvelle ondulation donnera des pluies parfois modérées. Un risque d’orage l’après-midi et le soir avant le retour du calme la nuit suivante. Samedi s’annonce plus clément avec nuages bas possibles puis éclaircies en alternance avec nombreux cumulus mais rares averses. Dimanche serait du même acabit avec temps sec, peut-être encore davantage d’éclaircies mais toujours ce petit vent de sud-ouest modéré et 22 à 24° de maximas. On a connu mieux mais pire aussi, n’oublies pas de quoi se couvrir pour vendredi et bon amusement.