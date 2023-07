Peut-on espérer du beau temps d’ici la fin des vacances ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Anthony, en effet le contraste est saisissant entre l’Europe du sud qui suffoque et le nord soumis à un temps plus frais mais pas non plus glacial. Ceci est dû au courant jet, véritable régulateur des masses d’air qui circule assez bas en latitude. Nous sommes traversés par plusieurs perturbations et je crains cette récurrence jusqu’à samedi où l’on pourrait connaître une petite accalmie en plus de mardi et mercredi. Je pense qu’il faudra encore être patient avec le passage de quelques perturbations la semaine prochaine avant le retour d’un temps plus clément après le 4-5 août. Pas de vague de chaleur en vue mais certainement une amélioration plus durable. Toutefois, nous n’avons pas à nous plaindre comparé à certaines régions qui brûlent même si on est en droit d’espérer mieux…