Des risques d’orage ce samedi après-midi ? Farid répond à votre question météo

Après une matinée encore calme, un axe pluvio-orageux semble fort possible milieu d’après-midi sur une large bande centrale du pays s’évacuant vers le sud-est en soirée. Il fera lourd et certains passeront peut-être au travers mais c’est pour moi assez tendu et risqué sauf si tu fais ça du matin ou fin de journée. Encore un bon anniversaire à votre fille !

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Sous un soleil à peine voilé en matinée, le mercure va déjà s’emballer et les 30°C seront atteints en plaine à midi avec beaucoup de soleil et voile de cirrus. Seul le haut-relief respirera encore mais aussi la mer où une brise se mettra progressivement en place.

L’après-midi, une chaleur pesante et des maxima de 31 à 33°C à l’ombre en plaine, 27-28°C sur les sommets mais aussi à la mer où on perdra quelques degrés. Côté ciel, à nouveau pas mal de soleil et une sensation plus laiteuse du Hainaut aux Flandres mais pas de réels signaux orageux par manque d’instabilité. Quelques cellules devraient éclore de manière anarchique sur les Hauts-de-France pouvant éventuellement déborder sur le littoral fin d’après-midi voire Hainaut en limite des Brabants fin de soirée (local). Aussi, un orage de chaleur sera possible sur le Haut-relief mais la plupart passeront au travers. Vent de sud modéré et une ondée isolée en cours de nuit.