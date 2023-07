Quel temps sur le festival laSemo ce week-end ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Katty, il va faire chaud et pas qu’un peu puisqu’on attend l’arrivée d’air subtropical. Un premier jour de festival estival ce vendredi avec 28-29°C de maxima et un ciel bleu sans nuages ou presque. Samedi devrait être caniculaire avec localement 31-32°C sur la zone et quelques voiles d’altitude qui s’épaissiront après-midi, le risque d’averse est relativement faible et plutôt pour fin de soirée. Dimanche s’annonce nettement plus orageux avec probablement un temps sec en matinée et des averses généralisées après-midi (14-18 H ?). Il fera déjà moins chaud mais toujours lourd avec 26-28°C et donc le risque de fortes rafales, grêle et pluie avant le retour d’un temps plus sec la nuit suivante et lundi qui s’annonce pas mal du tout.