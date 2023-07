Vague de chaleur à partir du 15 juillet? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Ce flux à tendance ouest devrait durer au moins jusqu’au 16-17 juillet et donc pas de vague de chaleur ni canicule avant le 20 au moins. Je miserais une pièce sur des températures très chaudes plutôt en fin de mois et début août. Pour rappel, une vague de chaleur est définie par minimum 5 jours où les maxima atteignent 25°C à Uccle dont 3 jours à plus de 30°C… Ce qui ne semble pas d’actualité sur les modèles météo.

Et sur le reste du pays ce jeudi?

Le matin, on retrouvera un franc soleil et quelques nuages de moyenne altitude sur nos frontières nord de plus en plus rares. Il fera un peu plus frais mais cela sera rapidement résorbé par ce soleil très haut et ses rayons qui réchauffent. Fin de matinée, l’instabilité résiduelle permettra la formation de cumulus à faible extension sur une large bande centrale du pays. Il fera toujours plus ensoleillé à la mer et sur l’extrême sud mais ça sera assez lumineux ailleurs.

L’après-midi, toujours ce même type de temps avec un ciel assez bleu à la mer et une alternance de nuages cumuliformes aplatis dans l’intérieur. Un soleil plus étincelant sur le sud de l’Ardenne mais aussi sur un axe Mons-Tournai-littoral en deuxième partie d’après-midi depuis la frontière française. Cela remonte au niveau du mercure avec 18°C à 24°C en plaine sous un vent de sud-ouest modéré. Le soir, ça se dégagera partout.