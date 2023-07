La tendance météo pour la 1re semaine de vacances est tombée: Farid fait le point (vidéo)

Je miserais une pièce sur une météo ni trop chaude, ni trop froide avec des maxima de 23 à 26°C en fonction de l’ensoleillement et pas de réelle dégradation. De belles périodes de soleil lundi puis le passage possible d’une faible perturbation mardi soir ou mercredi matin. Ensuite, rien à signaler avec des éclaircies et passages nuageux dans des températures respirables. Le risque de vague de chaleur semble écarté jusqu’à la 3e décade au moins.

Et sur le reste du pays ce mercredi?

Le calme reviendra à l’arrière de la perturbation qui donnera encore un peu de pluie de Liège au Limbourg et près des Pays-Bas. Des nuages bas au sud mais déjà de larges éclaircies sur le Hainaut, les deux Flandres et l’ouest de la capitale. Rapidement, les cumulus sortiront devenant parfois abondants avant midi sauf à la mer qui pourrait profiter d’un beau soleil. Pas réellement d’ondées hormis une goutte locale.

L’après-midi, une légère instabilité tout à fait classique dans l’air maritime polaire avec de belles éclaircies et de jolis cumulus joufflus pouvant larguer une ondée entre 12 et 18 heures. Comme souvent, la frontière française sera plus protégée avec moins d’averses voire un temps globalement sec de Mons à Tournai jusqu’à la mer où le soleil sera plus généreux.

Par contre, davantage d’ondées au nord jusqu’à Liège et l’Ardenne mais aussi en alternance avec quelques belles plages de ciel bleu. Maxima de 16 à 21°C sous un vent d’ouest modéré.