De l’orage prévu ce samedi 8 juillet 2023 ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Nous serons toujours influencés par cette petite dépression sur les îles britanniques maintenant ce flux océanique un peu trop frais. On retrouvera cependant un temps sec en matinée avec belles éclaircies mais une cumulification rapide sur l’intérieur des Flandres mais aussi sur le relief. Ces nuages ne devraient pas donner d’ondées hormis localement à la mer.

L’après-midi, toujours cette légère instabilité à la mer sous une poche d’air froid d’altitude. Le soleil haut de début juillet apporte énormément d’énergie et peut donc enclencher une certaine convection d’où le risque d’averses sur Flandres et littoral voire dans une moindre mesure le Hainaut et l’ouest de la capitale (très local). Le risque d’ondées sera plus restreint sur les provinces du sud jusqu’à Bruxelles plutôt touché en soirée par d’autres remontées instables depuis la France. Vent de sud-ouest modéré et températures un chouia trop justes oscillant entre 17 et 22°C.