Bottes ou lunettes de soleil pour les festivals dimanche prochain? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Notre pays sera coincé entre un système dépressionnaire sur la Scandinavie et l'anticyclone au sud de l'Europe. Entre les deux, nous serons soumis à un courant d'ouest et une météo changeante. En matinée, toujours possibilité de nuages bas sur le sud et l'Ardenne et quelques cumulus sur le nord. Entre les deux, les éclaircies devraient se montrer sur Hainaut, Brabant jusqu'au littoral et le namurois.

L'après-midi, certainement du soleil à la mer mais aussi sur le sud du relief ardennais. Ailleurs, un temps changeant avec belles périodes de soleil mais aussi champs de cumulus parfois plus nombreux mais un temps globalement sec. Une goutte paumée pourrait s'échapper d'un nuage plus épais mais le risque est faible et local. Maximas un peu frais pour la saison avec 17 à 22°C sous ce vent d'ouest toujours modéré et assez fort à la mer (45-55 km/h), petit pull sur la digue malgré le soleil et l'indice UV de 7.