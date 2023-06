Quelles tendances pour les prochaines semaines ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

Nous nous réveillerons sous un ciel gris et un plafond bas. De faibles pluies apportant 2 à 5 L grand maximum en plaine et qui atteindront l'Ardenne et Liège en deuxième partie de matinée. Fin de matinée, il pleuvra faiblement un peu partout et peut-être modérément sur le sud-est.

Après-midi, le ciel s'ouvrira timidement à la mer tandis qu'il pleuvra encore de manière faible mais continue sur l'Ardenne et le sud-est. Entre les deux, un temps plus sec après 13-14 H et une ondée résiduelle mais aussi quelques ouvertures surtout le long de la frontière française entre Mons et Tournai. Fin d'après-midi, il ne restera plus qu'une nuée isolée sous un gros cumulus et principalement au sud. Maximas qui atteindront 15-16°C en haute-Ardenne mais 21 à 23°C sur l'ouest libéré des pluies plus rapidement. Le soir, temps sec et lumineux annonçant un dimanche sans histoires.