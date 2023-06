Des pluies possibles ce week-end ? Farid répond à votre question

Et sur le reste du pays ce jeudi?

La météo se stabilisera grâce à l’approche d’une dorsale mobile qui aura le mérite de tenir 24 H. En matinée, des nuages bas auront tendance à s’accrocher sur le relief alors que le soleil déjà présent à la mer concernera aussi le Hainaut, les Brabants jusqu’à Namur puis ensuite l’Ardenne et Liège avant midi. Des cumulus sortiront et pourront donner une ondée très localisée près des Pays-Bas (faible creux).

Après-midi, une météo à la belge avec ciel d’alternance hésitant entre belles éclaircies et nuages cumuliformes parfois nombreux mais rarement porteurs d’ondées. Un risque un tantinet plus élevé sur le nord de la capitale (très local) alors qu’il fera sec ailleurs avec davantage de soleil près de la France et sur le sud de l’Ardenne mais aussi la mer. Le soir, arrivée de cirrus de plus en plus épais du large annonçant une nouvelle perturbation peu active. Maximas de 19 à 23°C sous un vent d’ouest modéré (25-35 km/h), on ne peut pas faire plus de saison.