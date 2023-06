Quel temps pour débuter le week-end ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Même type de temps après-midi avec ciel d’alternance, cumulus parfois nombreux mais temps globalement sec et 22-23°C de maxima. Un petit vent d’ouest modéré et tout de même une légère fraîcheur le soir avec 18-19°C vers 21 H mais avec un temps sec et calme. Un gilet ne sera pas de trop surtout fin de soirée mais ça devrait être vraiment chouette pour pouvoir profiter de l’extérieur, bon amusement !

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Nous resterons encore dans cette lourdeur avec les restes de cette perturbation donnant encore une ondée locale sur le centre et le sud du pays. Ensuite, les éclaircies seront présentes sur Flandres progressant lentement dans l’intérieur.

Fin de matinée et l’après-midi, l’apport d’air un peu plus humide enclenchera une convection relativement peu active mais les cumulus auront tendance à bourgeonner un peu plus franchement. Ces derniers pourront donner une ondée mais ça restera dans un premier temps assez local si bien que 70 % passeront au travers (sud un peu plus exposé). Attention puisqu’il n’est pas exclu qu’un passage instable un peu plus costaud arrive en soirée mais encore mal appréhendé. Maxima chaud de 21 à 26°C et vent d’ouest modéré mais de nord-ouest à la mer puis partout en soirée.