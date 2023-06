”Les fumées des incendies canadiens atteignent l’Europe, quel impact pour notre pays ?” : Farid répond à votre question météo

Ces fumées ont été reprises par le flux d’ouest et affectent surtout nos voisins français où l’ambiance est parfois laiteuse voire grisonnante en combinaison avec les nuages élevés.

C’est mercredi et surtout jeudi que nous devrions connaître les concentrations les plus élevées mais ça reste tout de même assez modeste et peu dangereux pour la santé. La perturbation de jeudi soir devrait balayer tout ça et nous retrouverons une très bonne qualité de l’air dès vendredi et pour le week-end.

Et sur le reste du pays ce week-end ?

Nous resterons sous influence anticyclonique et le soleil continuera de dominer en matinée avec seulement des voiles d’altitude. Un super début de journée agréablement frais et ensuite comme ce lundi quelques cumulus qui auront tendance à sortir fin de matinée d’abord sur les provinces du sud. Ils seront également présents sur Hainaut-Brabants en alternance avec de beaux moments de soleil alors que ça restera dégagé en mer.

L’après-midi, même type de météo sans histoire avec éclaircies et nuages cumuliformes sous un temps sec et même assez ensoleillé sur le littoral. Maximas de 20 à 25°C avec un petit vent d’ouest modéré et quelques nuages moyens plus épais qui dériveront de la mer et du nord fin de journée sans conséquences. Ce front atténué donnera une goutte de la Campine au nord de Liège la nuit suivante alors qu’il fera sec ailleurs.