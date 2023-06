"Comment peut-on perdre 10 degrés sans orage ni pluie ?" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Morgan! Nous sommes passés d’air subtropical à air maritime océanique en quelques heures et sans orage. Tout simplement car les ingrédients nécessaires aux orages n’étaient pas tous disponibles. On avait de la chaleur mais peu d’humidité et surtout une instabilité faible. Les convergences sont essentielles pour faire naître ces cumulonimbus et ça n’était pas le cas hier avec juste un pivotement des vents fin de journée et passage d’un front froid inactif. Tout ça s’est donc passé en douceur et nous devrions garder ces températures de saison jusqu’à fin de semaine avec peut-être un petit pic de chaleur jeudi et un orage local sur le sud. Pas de chaleur avant le 5 juillet au moins et un temps à la belge.