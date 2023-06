"Le week-end prochain les tendances sont à la pluie. Peut-on s’y fier?" Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce week-end ?

Nous retrouverons donc ce temps plus frais à l'arrière de ce front froid inactif. Le matin, nous aurons droit à un ciel lumineux avec quelques champs de nuages surtout sur le nord et Liège distillant une goutte près des Pays-Bas. Ailleurs, de larges éclaircies voire du soleil avant la formation de cumulus sans conséquences. Il fera beau à la mer et les cumulus seront absents avec seulement quelques voiles.

L'après-midi, soleil généreux à la mer et cumulification sans conséquences sur le centre du pays. Un ciel donc assez changeant mais de beaux moments de soleil surtout sur le sud du pays alors qu'il fera peut-être un peu plus nuageux de Liège au Limbourg. Les maximas seront nettement plus respirables avec 20-21°C sur la plage ou les sommets et 22 à 24°C en plaine sous un vent d'ouest modéré. Le soir, toujours ces voiles de cirrus sans gravité.