”Des températures plus respirables après le week-end” : Farid répond à votre question météo

Bonjour, les prévisions sont encore incertaines mais on peut quasiment écarter les grosses chaleurs. Après un week-end estival, l’air deviendra plus respirable lundi et mardi, avec du soleil et quelques cumulus et 23 à 25°C en plaine. Mercredi sera dans la même veine mais attention à une probable reprise du flux d’ouest pour la deuxième partie de semaine et le week-end. Il en résulterait une météo mitigée et pas très chaude du côté de Liège (21-23°C) ce qui resterait agréable en cas de temps sec et lumineux. Cependant, quelques zones de pluie sont possibles surtout durant le week-end mais ça reste à affiner. Je prévoirais tout de même quelques vêtements de pluie si tu dois déjà préparer la valise et prendre un peu d’avance.