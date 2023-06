Farid fait le bilan de l’épisode pluvieux de ce jeudi 22 juin 2023: "Il est tombé jusqu'à 80 litres/m² localement"

Le soleil va vite faire son retour et les dernières précipitations quitteront le pays d’ici 21-23h. Place à un temps sec pour ces prochains jours avec soleil et températures estivales !

Et sur le reste du pays ce vendredi?

L'accalmie se confirme et l'anticyclone repoussera toute cette humidité vers l'Allemagne. Nous profiterons d'une belle matinée avec beaucoup de soleil et une fraîcheur agréable tandis que des nuages bas s'accrocheront encore sur le relief ardennais surtout versant nord. Ils se dissiperont laissant place à de belles éclaircies tandis que quelques cumulus sortiront sur Namur, le Hainaut et les Brabants avant la mi-journée. Il y aura aussi du soleil à la mer.

Après-midi, nous observerons la formation de cumulus un peu plus nombreux sur le sud-est mais sans averses. Ces derniers seront plus dispersés sur le centre du pays et le soleil sera dominant du Tournaisis à la mer avec moins de cumulus mais peut-être un petit voile arrivant du large. Les maximas seront encore chauds avec 21°C à la mer ou sur les crêtes et 24 à 27°C ailleurs sous un vent d'ouest faible à modéré. Le soir et la nuit suivante, il y aura un passage de quelques nuages de moyenne altitude sans conséquences (front mourant).