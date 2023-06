"Retour d'un pic de chaleur ce dimanche et localement 30°C": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Je pense qu’on profitera d’une magnifique journée avec ciel bleu en matinée puis l’un ou l’autre cumulus après-midi et quelques voiles d’altitude qui dériveront de l’ouest. Il fera respirable à l’aube avec parfois 12 à 14°C sur Florennes mais ça va monter après-midi et je table sur 28°C dans ton coin (à l’ombre). Le vent sera faible de secteur sud-est et il fera donc chaud même à l’ombre. Idéal pour profiter d’un repas à l’extérieur.

Et sur le reste du pays ce jeudi?

Une ondulation active affectera le sud du pays. On retrouvera un temps pluvieux en matinée avec précipitations parfois modérées et continues sur les provinces de Luxembourg, Liège et Namur surtout côté sud Ardenne et Condroz. Un temps gris et quelques pluies moins marquées sur le Hainaut et les deux Brabants et il fera sec du tournaisis à l'ouest de la capitale.

L'après-midi, ces pluies devraient stagner sur le sud laissant parfois de grosses quantités (30-50 L) surtout en versant sud. Les niveaux des cours d'eau sont à surveiller même si on sera loin de 2021 en termes de quantités. Un temps sec à la mer avec même un peu de soleil et des pluies faibles sans gravité de Mons à la capitale (peut-être un peu plus marquées de Charleroi à la botte). Le soir, le système reculera vers l'est où il pleuvra encore un peu surtout près de l'Allemagne et du Luxembourg. Maximas de 17-20°C en Ardenne mais encore 21 à 24°C du centre à l'ouest sous un vent de nord-ouest modéré. Soirée plus calme et quelques gouttes sur le sud-est.