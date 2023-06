"30 à 50 litres pourraient tomber ce jeudi en Ardenne": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Une perturbation ondulante limite entre deux masses d’air devrait remonter de France et affecter surtout la partie sud du pays. Les provinces de Liège et surtout Luxembourg semblent en première ligne mais Dinant ne devrait pas y échapper avec des pluies dès le milieu de matinée. Elles auront tendance à stagner puis se renforcer avant de reculer vers l’extrême sud-est fin d’après-midi.

C’est encore difficile à prévoir exactement mais on peut tabler sur 10 à 20 voire 25 L sur Dinant sous 18-19°C de maximas et un vent de nord modéré. Pas l’idéal et je postposerais s’il était encore possible de le faire, si pas on prend de quoi se couvrir.

Localement, on pourrait avoir entre 30 et 50 litres en Ardenne ce jeudi 22 juin 2023.

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Le calme reviendra temporairement avec l’établissement d’une petite dorsale anticyclonique. Nous nous réveillerons sous de larges éclaircies et toujours davantage de nuages bas sur l’Ardenne voire une goutte résiduelle sur la Gaume. Ces stratus devraient se déchirer laissant apparaître le soleil déjà bien présent ailleurs à travers quelques voiles de cirrus.

L’après-midi, beaucoup de soleil à la mer et un dégradé nuageux ouest-est. Je pense qu’il fera assez beau dans un ciel d’alternance sur le Hainaut et les deux Brabants et un peu plus nébuleux bien que sec sur l’est des Brabants jusqu’au namurois. Un reste d’instabilité devrait toutefois affecter le sud-est et des remontées orageuses pourront affecter les provinces de Luxembourg et Liège (sud).

Il s’agira d’averses locales mais parfois fortes qui devraient épargner le reste du pays. Vent modéré de secteur sud-ouest et chaleur toujours pesante.