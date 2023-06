Une fin de semaine à nouveau estivale ? Farid répond à votre question météo

L’après-midi verra un ciel d’alternance avec cumulus mais aussi très beaux moments de soleil et des maxima respirables de 25-26°C sous un vent de nord agréable. Il ne fera ni trop chaud ni trop froid ce qui est parfait pour profiter de l’extérieur et faire de jolies photos sans suffoquer.

Et sur le reste du pays ce mardi ?

La matinée sera d’abord tranquille avec belles éclaircies à travers des champs d’altitude et quelques nuages bas sur l’Ardenne se dissipant rapidement. Les températures vont grimper rapidement et afficheront déjà 24 à 26°C vers midi en plaine et sous un taux d’humidité élevé, l’impression sera lourde.

L’après-midi, une atmosphère humide et instable favorable aux développements orageux qui remonteront des hauts-de-France. L’incertitude est encore élevée mais les paramètres sont nettement plus favorables avec dynamisme, apport d’énergie mais aussi chaleur accumulée. Il faudra donc se méfier dès 13-14 H avec donc risque d’averses orageuses surtout concentrées sur le centre (Hainaut-Brabants-Namur). Peut-être l’extrême sud et le littoral moins exposés mais ça reste à affiner et un suivi sera nécessaire. Maxima chauds atteignant 24°C à la mer et localement 29°C avant les averses sous un vent de sud-ouest modéré. Gare aux fortes rafales, grêle et quantités d’eau importantes. Le soir, encore des ondées plus localisées avant le retour d’un temps sec la nuit.