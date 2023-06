"Des orages ce mardi ?" Farid répond à votre question météo

Et ce lundi ?

Ce lundi, on connaître une poussée anticyclonique qui stabilisera une atmosphère assez chaude. Au menu de cette journée, quelques nuages bas sur le sud-est voire temporairement au centre qui laisseront place à de larges éclaircies. Quelques voiles de cirrus mais une ambiance lumineuse sur Flandres, Hainaut, Brabants, Namurois et un peu plus de nuages sur l'Ardenne.

Après-midi, même type de temps avec météo toujours chaude et assez ensoleillée à travers quelques cirrus qui auront de nouveau tendance à s'épaissir par la frontière française. Il fera chaud avec 20-22°C sur la côte et 24 à 28°C ailleurs... En soirée, gare à de nouveaux orages remontant de Paris sur tout le pays épargnant peut-être l'extrême sud-est plus en retrait. Gare à ce système très dynamique avec une dépression de surface bien constituée accentuant les ascendances (moment charnière entre 21 H et 3 H du matin). Vent de sud-ouest modéré et gare aux fortes rafales le soir.