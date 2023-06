"Il a gelé en Ardenne en pleine vague de chaleur. Comment est-ce possible?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce samedi ?

De l'air plus chaud commencera à arriver de la France accompagné de cirrus plutôt discrets en matinée et parfois un peu plus épais du Hainaut aux Flandres. Sur le sud, l'est et le nord jusqu'à la capitale, le soleil sera plus net mais de manière générale l'impression sera très lumineuse voire ensoleillée. Il fera déjà 25-26°C vers midi en plaine.

L'après-midi, le voile d'altitude pourra s'épaissir mais ça restera lumineux. Les maximas atteindront 22°C sur la bande côtière, 24°C sur les crêtes et 25 à 29°C ailleurs voire 30°C de Liège au Limbourg où les voiles seront plus fins. Le soir, rien à signaler et quelques orages sur la France qui resteront hors de nos frontières. Dimanche verra l’instabilité augmenter avec le risque d’une dégradation orageuse en fin d’après-midi voire début de soirée par la France.