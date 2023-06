”Pas d’orages ce week-end ?” : Farid répond à votre question météo

Bonjour Cédric, préparez les ravitos car il va faire très chaud. En effet, nous basculerons dans un flux de sud-est très chaud advectant de l’air d’origine subtropical. Le ciel sera voilé mais lumineux en matinée et rapidement, le mercure devrait afficher 26 à 28°C sans trop de vent vers 10h, au départ de la course. Les températures continueront à monter après-midi pour culminer entre 30 et 32°C sur Bruxelles sous un taux d’humidité plus élevé. Soyez très prudents, d’autant plus que l’ambiance deviendra lourde dans l’après-midi, prémices d’une dégradation orageuse la nuit suivante (plutôt faible) et surtout lundi après-midi. Gare à l’indice UV, supérieur à 7 et pensez à bien vous hydrater, bonne course et amusez-vous bien !