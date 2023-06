"Il conviendra de se protéger du soleil ce samedi, l’indice UV dépassera 7": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Salut Camille! La météo s’annonce assez belle et pas trop chaude. Nous profiterons d’un beau mercredi et peut-être davantage de cumulus jeudi, voire vendredi, même si l’ambiance restera ensoleillée. Concernant ce samedi, la tendance devrait se prolonger avec un flux de nord agréable, mais tournant au sud-est après-midi, avec des minima relativement frais et des températures atteignant 27-28°C l’après-midi. Il conviendra de se protéger avec une crème adaptée puisque l’indice UV dépassera 7 et que les nuages cumuliformes devraient être peu nombreux et passagers l’après-midi. Prévoir peut-être un petit gilet pour la fin de soirée où on repassera sous 20°C à la tombée de la nuit…