"Un mois sans 1 litre de pluie sur le centre du pays, cela va-t-il encore durer?" : Farid répond à votre question météo

Le bulletin météo de ce mardi 13 juin 2023?

On va continuer sur la même lancée avec ce blocage anticyclonique entre les îles britanniques et la Scandinavie. Le mauvais temps (orageux) affectera le sud de l’Europe tandis que nous resterons à l’abri sous ce flux continental très sec. En matinée, un ciel tout bleu permettra au mercure de rapidement grimper entre 24 et 26°C vers midi en plaine et temporairement à la mer.

Après-midi, on attend un ciel bien bleu comme dans le sud. Toujours ce vent d’est modéré et des maxima atteignant 25°C sur les sommets et toujours 27 à 31°C en plaine (revu légèrement à la hausse). Une brise de mer ramènera le mercure à 22-23°C fin d’après-midi mais ça restera toujours très chaud ailleurs y compris en soirée. Rien à signaler la nuit suivante avec un ciel dégagé.