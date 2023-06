Combien de temps va durer cette chaleur ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Le champ de pression augmentera et l'amélioration va déjà se dessiner dans un air toujours très chaud. Le matin, on retrouvera un ciel chargé de nuages moyens (résidus orageux aplatis par la subsidence). Ces derniers concerneront toujours le Hainaut alors que le soleil s'imposera sur l'est, la capitale et tout le nord du pays mais aussi rapidement les provinces du sud au-dessus d'un maigre voile. Quelques nuages bas seront à craindre à la mer.

Après-midi voire fin de matinée, le flux d'est finira d'assécher la masse d'air avec un soleil généreux partout y compris au littoral. Quelques cumulus décoratifs mais ne masquant pas l'impression de beau temps dans une chaleur encore pesante. En effet, on atteindra de nouveau 27 à 31°C à l'ombre mais il fera plus frais à la mer fin d’après-midi avec 20-22°C puisque la brise se mettra rapidement en route. Le soir, ciel bien dégagé et toujours très chaud.