Quand organiser une fête autour de la piscine ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

De l’air d’origine subtropicale sera advecté en flux de sud-est, et le mercure va grimper. Le matin, le ciel sera assez bleu sur tout le territoire, ne tolérant que quelques voiles près de la France.

L’après-midi, le flux continental l’emportera et maintiendra toute instabilité vers l’ouest de la France. Un soleil de plomb dominera les Flandres, de la capitale jusqu’aux Brabants et Liège. Du Hainaut au Namurois, on pourra retrouver quelques nuages d’altitude ou cumulus en marge des quelques orages français, mais il fera sec.

Les températures seront chaudes avec 25°C à la mer et 27 à 31°C des sommets à la frontière française sous un vent de sud-est faible à modéré. À noter que la brise se lèvera après 15 H vu la différence de T°C et ça retombera à 18-19°C fin d’après-midi (vent de nord-est). Le soir, rien à signaler puisque les orages resteront cantonnés sur le nord de la France. Même type de temps pour dimanche avec un peu plus de cumulus l’après-midi et une ondée localisée près de la France en fin de journée.