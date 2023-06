"L'indice UV est-il aussi fort sous les nuages ?": Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

Cette petite bulle d'air froid d'altitude va se combler et on retrouvera à nouveau un beau ciel peu nuageux voire dégagé sur tout le pays. Une chouette matinée au cours de laquelle le mercure va craquer son slip et déjà atteindre 25°C vers midi sur bon nombre de régions hormis la mer.

Après-midi, les cumulus seront moins présents que la veille grâce au pivotement du vent à l'est qui ne sera plus rafraîchissant. Beaucoup de soleil et donc quelques nuages surtout sur le sud et de la botte au sud du Hainaut jusqu'à la province de Luxembourg. Il fera chaud avec 21 à 23°C à l'ombre à la mer, 24°C à Botrange mais 26 à 29°C en plaine. Un 30°C sera déjà jouable près de la frontière française de Mons à Tournai. Vent faible de secteur est et le soir, ciel dégagé annonçant une première nuit de l'année très douce.