Des orages ce week-end? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Après une matinée lumineuse, le ciel deviendra changeant mais a priori le risque d’orage est assez faible et plutôt réservé à l’extrême sud puisque le pays resterait en périphérie de l’agitation. Il fera chaud avec 16-17°C de minima et 30°C de maxima sous un vent faible de sud-est. Pour l’instant, il y a 80 % de chance de rester au sec mais à confirmer tout de même avec les prochaines sorties car ça se joue pas à grand-chose et à peine 100 km.

Et sur le reste du pays ce jeudi?

Le champ de pression remontera à nouveau et la petite dépression d’altitude sur l’Allemagne se comblera. Le soleil sera étincelant en matinée dans un ciel tout bleu ne tolérant que quelques nuages cumuliformes après 10-11 H sur l’extrême est du pays et le relief ardennais. Ailleurs, ça restera ensoleillé et plus chaud que la veille sauf à la mer où ça peinera à monter.

Après-midi, un ciel dégagé sur les deux Flandres, quelques cumulus sur le Hainaut, les deux Brabants jusqu’au namurois et davantage de nuages sur le sud-est. Ces cumulus à faible extensions pourront localement donner une ondée localisée mais principalement sur le relief. Les maximas iront de 18°C à la mer mais de 23 à 27°C ailleurs sous un vent de nord-est qui va progressivement ralentir (25-35 km/h). Il atteindra encore 40 km/h à a mer mais avec l’un ou l’autre degré de plus. En soirée, temps calme et peu nuageux partout annonçant une nuit encore plus douce.