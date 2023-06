"30°C à l’ombre sans vent ce samedi": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Des minima de 15-16°C au plus frais de la nuit et déjà 25°C fin de matinée à mon avis sur ta région qui verra de larges éclaircies. L’après-midi, de petites averses orageuses éclateront chez nos voisins français mais ne devraient pas déborder sur le pays alors qu’on touchera les 30°C à l’ombre sans vent ou presque.

Le soir, une ondée isolée n’est pas exclue mais tu as 90% de chances de passer à travers et c’est la journée qui est le plus important, merci pour ta confiance.

Et sur le reste du pays ce mercredi?

Nous resterons dans la même situation avec anticyclone britannique maintenant ce flux de nord-est. En matinée, on retrouvera quelques champs de moyenne altitude voire un ciel laiteux sur l’est mais aussi de belles périodes de soleil surtout à la mer et le sud de l’Ardenne. Entre les deux, larges éclaircies également du Hainaut à la capitale mais plus le grand bleu.

L’après-midi, les cumulus un peu plus joufflus pourront localement donner une ondée sur le relief ardennais mais il fera sec ailleurs dans un ciel d’alternance. Je pense aux Namurois, le Hainaut, les Brabants avec même beaucoup de soleil vers les Flandres et la mer où on aura encore du mal à atteindre 17°C. Le vent restera modéré de nord-est voire par moments assez fort n’empêchant pas le mercure d’atteindre localement 24-25°C à l’ombre.

Une ondée isolée restera possible en soirée sur la botte jusqu’au Condroz mais très anecdotique.