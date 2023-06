”Pourquoi autant de vent cette année ?” : Farid répond à votre question météo

Bonjour Carole, en effet, le vent souffle principalement de secteur nord-est. C’est à cause d’un blocage anticyclonique situé sur les îles britanniques. Le vent tourne autour des hautes pressions dans le sens des aiguilles d’une montre et vient principalement du nord-est de l’Europe. Il s’agit d’un air continental sec d’où les journées de ciel bleu mais en contrepartie, il fait plus frais surtout à la mer. Il fait aussi très nuageux quand le flux tourne plein nord. Cependant, les modèles semblent esquisser un changement à partir de jeudi-vendredi prochain avec un pivotement du flux à l’est puis au sud. Il ferait donc plus chaud mais aussi plus lourd avec la possibilité d’un orage isolé même si ça restera globalement sec. Bref, nous ne sommes pas prêts de greloter.