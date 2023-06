Un samedi parfait et un début de semaine très doux : Farid répond à votre question météo

Salut Lyndsia, je t’adresse d’ores et déjà toutes mes félicitations ! C’est encore un peu loin mais les perspectives sont plutôt stables à moyen terme avec le maintien du blocage jusqu’à mercredi-jeudi au moins. Pour la fin de semaine, le week-end et notamment la journée de samedi, la tendance est encore incertaine mais il devrait vraisemblablement faire un peu plus chaud et lourd. Certainement du soleil, puis le développement de cumulus pouvant donner une ondée isolée, mais ça reste plutôt discret sur les modèles météo. Les températures tourneraient entre 24 et 26°C avec donc une petite évolution orageuse en fin de journée mais très mal appréhendée. De toute manière ça restera local et pour moi tu as 80 voire 90 % de chances de passer un mariage au sec et estival. À affiner bien évidemment.