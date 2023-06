Fortes concentrations de pollen des graminées et ça va durer: Farid répond à votre question météo

Bonjour Nathalie, il est fort probable qu’il s’agisse du pollen de graminées. Nous sommes en plein pic depuis mi-mai et ça risque de durer jusqu’à début juillet. Les concentrations sont très élevés surtout sur le sud et ça le restera encore ces prochains jours en raison du temps sec, venteux et sans précipitations. Il va falloir être patient pour les plus sensibles qui peuvent subir éternuements, démangeaisons voire même asthme et conjonctivite. Le corps réagit au pollen en produisant l’histamine responsable de ces symptômes. Quelques trucs sympas et qui peuvent servir : Se mouiller les cheveux le soir, aérer les maisons 10 minutes au lever et coucher de soleil, ne pas rouler les fenêtres ouvertes et éviter de sécher les linges dehors. Une petite averse aurait soulagé les plus sensibles mais pas en vue pour l’instant…