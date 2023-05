Quel temps ce week-end pour une virée au littoral ? Farid répond à votre question météo

Dimanche sera du même acabit avec soleil et vent qui tourne à nouveau au nord après-midi mais on devrait aller chercher 16 à 18°C à l’ombre. Je pense qu’il faut prévoir un gilet mais aussi le t-shirt à l’abri du vent comme en terrasse ou sur la digue, bon séjour !

Et sur le reste du pays ce lundi ?

En dépit d’un flux de nord plus humide, ça restera parfaitement ensoleillé sur les provinces du sud mais aussi Hainaut, Brabants et la capitale. On pourrait toutefois observer davantage de stratus sur la Campine et les deux Flandres voire le nord de l’Ardenne en début de journée. Les températures seront très contrastées avec vers midi 14°C sur le littoral mais déjà 18-19°C au centre et 22°C sur l’extrême sud.

Après-midi, l’été continue sur le sud de l’Ardenne avec chaleur et soleil tandis que le centre sera un peu plus influencé par l’air maritime avec soleil mais quelques degrés de moins. Le ciel se délestera des nuages bas avec quelques restes en mer qui devraient aussi se dissiper. Comptez 15-16°C à la mer et 21 à 25°C du centre au sud. Le vent soufflera de secteur nord oscillant entre 35 et 45 km/h en rafales. Le soir, temps calme.