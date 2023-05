À quand les prochaines pluies pour les jardins qui sont déjà secs en surface ? Farid répond à votre question météo

Cela pourrait devenir un peu plus lourd et orageux en deuxième décade mais pas encore confirmé et même, nous avons besoin d’une petite pluie continue permettant l’irrigation correcte des sols. Il va donc encore falloir utiliser la citerne et arroser ces 10 prochains jours…

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Nous terminerons ce printemps météo de la meilleure des manières. Pas grand-chose à dire pour ce mercredi si ce n'est que l'astre luisant brillera de mille feux depuis l'aube jusqu'au crépuscule. De ce fait, le mercure remontera rapidement et affichera déjà 15 à 21°C à la mi-journée.

Après-midi, le flux continental combiné à ce soleil très haut permettra aux températures d'aller chercher 16-18°C sur les plages et 21 à 25°C ailleurs (26°C possible sur la Gaume). Pour rappel, ce sont des valeurs dignes de juillet. En gros, une journée estivale mais toujours ce vent de nord-est poussant jusqu'à 35-45 km/h en rafales toutefois moins froid que la veille. En soirée, rien à signaler et un ciel bien dégagé annonçant une nuit fraîche sans plus.