”Bientôt une vague de chaleur en Belgique ?” : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce lundi ?

L’anticyclone reculera légèrement et le flux tournera temporairement au nord, nord-est. On retrouvera toutefois un ciel bien dégagé en matinée mais au fil des heures, de l’humidité descendra de la mer avec probablement quelques stratus en Flandres et près des Pays-Bas. Ailleurs, rien à signaler mais un petit vent frais et à peine 15-16°C vers midi sur le centre.

Dans l'après-midi, cet air un peu plus humide en provenance de la mer pourra donner des cumulus dans l’intérieur des Flandres, au nord de la capitale en limite du Hainaut où ils seront plus espacés. Cela restera bien ensoleillé au sud alors que la bande côtière pourra retrouver davantage de soleil. Un vent de nord-est toujours modéré à assez fort et des maximas de 17 à 20°C sur le centre. On atteindra localement 21-22°C en Gaume et seulement 15°C au littoral. Le soir, quelques nuages surtout au nord du sillon Sambre et Meuse mais se dissipant rapidement.