Farid répond à votre question météo: "Quel temps pour le Doudou ?"

Et sur le reste du pays ce lundi ?

Et bien on va repartir pour un tour ensoleillé avec un ciel probablement bleu et beaucoup de soleil sur tout le pays. Quelques nuages bas près de la frontière allemande et un cirrus perdu de la mer au nord de la capitale mais il faudra vraiment le chercher. Les températures remonteront rapidement et afficheront 12 à 16°C voire 17-18°C en Gaume dans l'air un peu plus doux.

L'après-midi, on accusera une légère baisse par rapport à dimanche à l'arrière de ce pseudo front froid et sous un soleil étincelant, on ira chercher 14-15°C à la mer sous un vent de nord-est assez fort (35-45 km/h). Ailleurs, comptez 17 à 19°C mais 19 à 21°C sur le sud de l'Ardenne voire 22°C en Gaume et Lorraine belge. Le vent soufflera modérément dans l'intérieur jusqu'à 30-35 km/h en rafales avant de faiblir le soir sous un ciel tout bleu.