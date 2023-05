"Un temps clément sur le relief" : Farid répond à votre question météo

Salut Viviane, le temps s’annonce très clément sur le relief, même si les températures seront un peu fraîches surtout en matinée. L’anticyclone connaîtra une légère faiblesse lundi. Il devrait toutefois rapidement regonfler l’après-midi et pour la suite de la semaine. Il fera assez frais le matin à plus de 600m d’altitude et on sera parfois sous les 5°C au petit matin. Il faudra donc prévoir le pull. Le soleil fera ensuite son boulot et on atteindra 15-16°C lundi, puis 17 à 18°C mardi et mercredi voire un peu plus jeudi et vendredi. Seul bémol : le flux de nord-est sera sensible, mais l’indice UV atteindra presque 7. Il faudra donc se protéger avec une crème adaptée surtout que le soleil sera dominant.