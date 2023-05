Farid répond à votre question météo : "Le temps sera sec jusqu’au début du mois de juin"

Bonjour Lambert, c’est le moment c’est l’instant! Nous attendons en effet une longue période sèche avec le maintien de ces hautes pressions sur les îles britanniques jusqu’à la Scandinavie. Beaucoup de soleil et une chaleur sans excès ces 3 prochains jours voire lundi malgré un voile plus épais et davantage de nuages mais pas de pluie. Mardi verrait les conditions à nouveau s’assécher avec soleil et températures agréables tournant entre 21 et 24°C sur l’ouest du pays. Toujours ce vent de nord-est permanent mais des conditions idéales pour faucher et ramasser le foin aux alentours du 2 juin. Pour moi, le risque de voir la pluie sur le Tournaisis est inférieure à 10% avant le 3 juin. Bon travail et courage!