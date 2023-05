Un week-end réellement printanier avec 25°C au mercure dimanche, est-ce que cela va durer ? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Nous aurons larges éclaircies en matinée et les reliquats de ce front affaibli de la veille donnant quelques nuages bas assez isolés laissant place au soleil. Ce dernier sera dominant et malgré la formation de cumulus, ces derniers seront moins étendus que ce mercredi surtout au sud et l'est par rapport à la veille. Par contre, ça pourrait devenir temporairement plus nébuleux à l'ouest d'une ligne ''Charleroi-Bruxelles'' tout comme sur les Flandres.

L'après-midi, un ciel d'alternance mais avantage au soleil à la mer où ça devrait se dégager. Ailleurs, ces nuages pourront de temps à autre masquer le soleil sur Hainaut, Brabants mais le ressenti sera assez sympa et très lumineux encore plus en allant vers les provinces du sud. Les maximas atteindront 14-15°C sur les sommets et 16 à 20°C du sud à la plaine sous un vent de nord-est modéré. Le soir, un ciel parfaitement dégagé mais une nuit encore frisquette.