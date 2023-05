Farid répond à votre question météo: "Ce vent qui souffle en permanence va-t-il durer ?"

Malgré tout, le soleil de plus en plus haut parvient à faire monter le mercure au-dessus de 20°C quand le soleil est présent ce qui sera le cas ces prochains jours. On attend un flux assez fort jeudi et vendredi qui faiblira le week-end avant de probablement reprendre en cours de semaine prochaine mais au moins il fera sec.

Et sur le reste du pays ce mercredi ?

Nous commencerons donc la journée sous un ciel bien bleu qui fera rapidement remonter le mercure au fil de la matinée atteignant 10 à 15°C vers midi. Attention, nous observerons rapidement une cumulification parfois marquée sur le Limbourg et l’est en lien avec une faible perturbation située sur l'Allemagne. Ces nuages bourgeonneront aussi sur le centre du pays alors que le soleil résistera à la mer.

L'après-midi, un ciel assez nuageux sur les provinces du sud et surtout l'est ainsi que le Limbourg. Un ciel d'alternance du Hainaut à la capitale et davantage d'éclaircies de Tournai à la mer où là il fera peu nuageux. Le vent restera orienté nord et soufflera en rafales jusqu'à 25-35 km/h et les maxima iront de 13 à 18°C des sommets à la frontière française en fonction des éclaircies. Le soir, quelques gouttes sur l’est mais temps sec et calme ailleurs.