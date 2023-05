"Quelles tendances pour les 20km de Bruxelles ?" : Farid répond à votre question météo

Bonjour Christelle ! Les conditions s’annoncent pour l’instant printanières pour la course même si cela reste à confirmer. En effet, nous resterons dominés par l’anticyclone anglais encore un peu en retrait, mais qui se rapprochera dès mercredi. Nous profiterons de journées de plus en plus lumineuses et le soleil s’imposera complètement ce week-end. Pour l’instant, je table sur une matinée agréablement fraîche pour la course puis sur des maxima de 20 à 23°C à l’ombre l’après-midi sous un vent d’est nord-est modéré. Le soleil serait de la partie donc à première vue prévoir des vêtements légers surtout pour la course bien que cela soit supportable. Pronostic à confirmer mais pour l’instant, c’est très bien lancé et bonne course à toi!