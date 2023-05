"Vers une fin de mois calme et printanière": Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce vendredi ?

On continuera d'enchaîner ces journées lumineuses grâce à ce flux de nord-est et ce blocage anticyclonique repoussant les dépressions en Méditerranée. Le matin, beaucoup de soleil et quelques bancs de cirrus surtout au sud mais un ciel qui mettra la pêche dès le réveil. Avec un soleil plus haut et les journées plus longues, le mercure reprendra des couleurs pour aller chercher 13 à 17°C vers midi.

L'après-midi, on assistera à une cumulification mais plutôt timide par rapport à hier. Des cumulus plutôt étalés en rangées, plein soleil à la mer et également sur le sud du relief ardennais même si ça sera très sympathique ailleurs. Encore 8 à 10 h de soleil dans la poche et on continuera de combler le déficit. Le mercure grimpera également pour aller chercher 14°C à la mer, 15°C sur les sommets et 16 à 19°C ailleurs sous ce vent de nord-est encore modéré à localement assez fort (30-40 km/h).