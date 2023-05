Le beau temps nous suivra-t-il la semaine prochaine? Farid répond à votre question météo

Salut Elodie, la semaine s’annonce fraîche mais assez belle au littoral grâce à l’anticyclone scandinave qui maintiendra un flux de nord-est sec. Il fera un peu plus nuageux lundi et mardi matin avant que cela ne se dégage à nouveau en cours d’après-midi sous un vent de nord modéré. La suite de la semaine s’annonce assez ensoleillée avec des minima frais sans plus et des maximas compris entre 14 et 15°C. Malgré la fraîcheur, gare à l’indice UV qui dépassera 6 et il faudra se protéger du soleil redoutable à cette époque de l’année. Bon voyage aux enfants !