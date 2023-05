La douceur de retour pour le week-end de l'Ascension: Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Cette journée de l'Ascension devrait se dérouler sans trop de soucis ! Bon, pas le grand ciel bleu et 25°C mais du soleil voilé sur le sud et peut-être une ambiance plus laiteuse sur l’ouest et le centre. Ces cirrus et nuages moyens atteindront également l'Ardenne et le sud-est fin de matinée où le soleil sera d'abord plus étincelant.

L'après-midi, on gardera ces conditions sèches avec un ciel voilé et quelques cumulus avec donc un temps changeant. Il fera de manière générale assez lumineux mais pas très chaud avec 11 à 16°C de maximas. Le vent de nord-est modéré sera encore gênant mais on pourra au moins profiter de l'extérieur et travailler le jardin voire sécher le linge au grand air. En soirée, cette couverture nuageuse se morcèlera grâce à l'apport d'air plus sec et ça s'éclaircira par l'ouest et les Flandres jusqu'au Hainaut et l'ouest de la capitale. Nuit calme en perspective